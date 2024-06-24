Sanat tektipleşiyor! “Ci̇nsi̇yetsi̇z” oyuncu ödülleri̇ devri!

Sinema dünyasında “cinsiyetsizleşme” trendi güçleniyor. Bazı film festivallerinde kadın ve erkek oyuncu ödülleri birleştirilerek cinsiyetsiz şekilde tek bir ödül olarak verilmeye başladı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sinema dünyasında “cinsiyetsizleşme” trendi güçleniyor. “Farklı eğilimlerdeki oyuncular için daha kapsayıcı olma” iddiasıyla bazı film festivallerinde kadın ve erkek oyuncu ödülleri birleştirilerek cinsiyetsiz şekilde tek bir ödül olarak verilmeye başladı. Prestijli Berlin Film Festivali’nden sonra Akademi Ödülleri yani Oscar da yakında bu duruma ayak uydurabilir.

Akademi’nin CEO Bill Kramer, Variety’ye yaptığı açıklamada sinemanın en popüler mükâfat mekanizmalarından biri olan Oscar’da cinsiyetsiz ödül kategorileri için değerlendirme yaptıklarını doğruladı. Kramer “Bu konuyu ödül, üyelik, eşitlik ve kapsayıcılık komitelerimizle ve Yönetim Kurulumuzla birlikte araştıracağız” dedi.

YÖNETMEN UÇAKAN:

FARKLILIKLAR YOK EDİLİYOR

Fakat ödüllerdeki değişim sinyali, sinema çevrelerinde “ideolojik hegemonyayı artırma” ve “tektipleştirme” hamlesi olarak yorumlanıyor. O isimlerden biri olan yönetmen Mesut Uçakan “Bu tür değişimleri, insanlığın var oluşuna ters birtakım çalışmaların parçası olarak görüyorum. Hayatın varoluşuna dair farklılıkları yok etmek, hayatın anlamını yok etmek demektir” diyor. Sanat dünyasının bir hegemonya altında olduğunu savunan Uçakan “Global sermayenin hep güdümünde olan beyazperde, giderek toplumsal yozlaşmanın ana dinamiklerinden biri hâline getiriliyor. Global sermayenin gücüyle Oscar gibi organizasyonlarda başka bir düzen sinemaya dayatılıyor. Cinsiyetsiz ödül de bunun gözle görülür uygulamalarından biri” ifadelerini kullanıyor.

Festivallerde oyunculukları cinsiyetsiz şekilde değerlendirmenin isabetsiz olacağını ifade eden Uçakan “Erkek ve kadının kendi psikolojilerine has davranış biçimleri vardır. Yapay zorlamalarla ne kadar istense de kadın ve erkek aynı kılınmayacağı için durumun yansımaları pozitif olmayacaktır” şeklinde konuşuyor.

“CİNSİYETSİZ ÖDÜL” ÖNCE TÜRKİYE’DE VERİLECEKTİ

Berlin Film Festivali, 2021’de oyunculuk ödüllerini cinsiyetsiz olarak dağıtan ilk büyük uluslararası film festivali olmuştu. Ancak sinemada cinsiyetsiz ödül verme teşebbüsü enteresan bir şekilde daha önce Türkiye’de gerçekleşmişti. 2020’de yapılması planlanan 10. Malatya Film Festivali’nde cinsiyetsiz oyuncu ödülü verileceği ilan edilmiş, ancak festival komitesi gelen reaksiyonların ardından bu kararından geri adım atmıştı. Sonrasında ise durum festivalin iptaliyle neticelenmişti.