Sırplar tarihi camiyi savaşta ortadan kaldırdı! Türkiye yeniden inşa etti

Bosna Hersek'te 16'ncı yüzyılda inşa edilen ve Sırplar tarafından ortadan kaldırılan tarihi Sinan Bey Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden inşa edildi. Camii, 12 Temmuz'da cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak.

Bosna Hersek'in Cajnice şehrinde 16'ncı yüzyılda Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa'nın damadı Sinan Bey tarafından inşa edildiği bilinen ve 8 Haziran 1992'de Sırpların saldırısıyla ortadan kaldırılan tarihi Sinan Bey Camii'nin yeniden yapımı için 2016 yılında temel atma töreni düzenlendi.

MEZAR YERLERİ DE YENİLENDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yanı sıra Bosna Hersek İslam Birliğinin de destek verdiği rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında caminin yanında bulunan Sinan Bey ve eşi Şemse Kadun'a ait mezar yerleri de yenilendi ve yapının çevre düzenlemesi aslına uygun olarak yapıldı.

12 TEMMUZ'DA AÇILIYOR

Gorajde Müftüsü Remzi Pitic, hazırlıkları tamamladıklarını ve caminin 12 Temmuz'da cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağını söyledi.

Gorajde bölgesinde son 10 yılda üçüncü camiyi ibadete açacaklarını belirten Pitic, "Daha yapmamız gereken çok iş var. Caminin yeniden yapımıyla Cajnice'nin yeni ruh, yeni ivme kazanacağını, Boşnakların buraya daha sık gelebilmek için bir neden bulacağını düşünüyorum. Burada sürekli olarak düzenlenecek bazı etkinlikler de planladık, 15 Eylül'deki merkezi mevlit programını bu camide yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"MUAZZAM VE KELİMELERLE ANLATILAMAZ"

Cami yıkılmadan önce 10 yaşında müezzinlik yapan Hadis Kustura da yeniden aynı yerde olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Kustura, 1992 yılına kadar Cajnice'de yaşadıklarını ve savaşın başlamasıyla başkent Saraybosna'ya gittiklerini anlatarak, "Ben bu camide en son müezzinlik yapanlardan biriyim. Çok fazla cemaati olmadığı için her vakit ben bu camiye gelirdim. Bu camiyle yeniden buluşma duygusu muazzam ve kelimelerle anlatılamaz" ifadesini kullandı.

Camiye girip iki rekat şükür namazı kıldığını belirten Kustura, caminin içinde çocukluğuna dair çok güzel duygular hissettiğini belirtti.

Kustura, caminin yeniden yapımında katkıları bulunan başta Türkiye olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Şimdi Cajnice'ye girdiğinizde eski bir Boşnak Müslüman mahallesine girmiş gibi hissediyorsunuz, cami yıkıldıktan sonra buraya gelmek zordu" şeklinde konuştu.