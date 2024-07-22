Sultan Abdülhamid'in Mushafı da aralarında! 19 tarihî eser bu yıl Türkiye’ye döndü!

İngiltere, İtalya ve ABD gibi ülkelerden toplam 19 eserin iadesi yapıldı. Sultan Abdülhamid'in Mushafı da aralarında.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye’den yurt dışına çıkarılan tarihî eserlerin süratli geri dönüşü devam ediyor...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli kurumlarla birlikte yaptığı çalışmalar neticesinde bu sene İngiltere, İtalya ve ABD gibi ülkelerden toplam 19 eserin iadesi yapıldı.

Geride kalan yedi ayda ülkemize geri getirilen eserler arasında Sultan II. Abdülhamid’in koleksiyonundan çıkan Mustafa Dede imzalı Kur’ân-ı kerim, Boubon antik şehri kökenli bronz imparator heykeli, Milet kökenli Kore Torsosu ve 11 adet pişmiş toprak parça da yer aldı.

Böylece 2002 yılından bu yana Türkiye’ye iade edilen eser sayısı 12 bin 139’a ulaştı.