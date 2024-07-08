Türk sinemasının bilinirliği artıyor! Beyazperdenin kalbi̇ 12 Punto'da atacak

TRT tarafından düzenlenen 12 Punto ile dünyaca meşhur isimlerin olduğu 30 ülkeden 40’ın üzerinde sinemacı İstanbul'a gelecek.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - TRT tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, aralarında dünyaca meşhur isimlerin olduğu 30 ülkeden 40’ın üzerinde sinemacıyı İstanbul’da bir araya getirecek.

Usta oyuncu Ghassan Massoud, yönetmen Rithy Panh ve yapımcı Stefano Tealdi de o isimler arasında yer alacak. Feriye’de dün başlayan ve 14 Temmuz’a kadar devam edecek 12 Punto’daki programlarda; oyunculuk, yönetmenlik, festival yönetimi, film fonları ve festival yönetimi gibi konular, ele alınacak. Bir hafta sonunda 12 finalist film projesi arasından seçilenler ise çeşitli desteklerle ödüllendirilecek. 12 Punto’nun dün yapılan basın toplantısında TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven açıklamalarda bulundu. Keleş, yeni ve farklı hikâyelerin geliştirmesi için sinemayı desteklediklerini söyledi.

YERLİ GİŞENİN YÜZDE 45’İ TRT’DEN

Faruk Güven de “Türk sinemasını nasıl daha etkili hâle getirebiliriz, kimleri buraya getirebiliriz, nasıl networkler oluşturabiliriz diye düşünerek hareket ediyoruz. Bu sene 12 Punto’da yine dolu dolu bir faaliyet programı bizi bekliyor” dedi. TRT Sinema’nın ve Türk sinemasının tanınırlığının arttığına vurgu yapan Güven “Türkiye’de geçen sene 13 milyon sinema seyircisinden 6 milyona yakını TRT ortak yapımı filmleri seyretti. Yani gişenin yüzde 45’ini TRT ortak yapımları aldı. TRT Sinema’nın yurt dışındaki bilinirliği de ciddi oranda artmış durumda. Altın Palmiye alan filmimizin yanında son beş yılın Oscar’ına altı tane TRT ortak yapımı girdi. TRT Sinema markasının Türk sinemasının tanıtımına da katkısı büyük oluyor. 12 Punto’daki finalist projelerin ise çok kıymetli yerlere gideceğine inanıyorum. Evet, sinemada etkileşimin sonucu zamana yayılıyor. Ama şimdiden sonucunu aldığımız kısa filmler var. Venedik’te yarışan isimler oldu. Genç sinemacılar bu network’ü 12 Punto’da oluşturduktan sonra bir yola girmiş oluyorlar. Onların bir sonraki projelerini herkes takip etmeye başlıyor” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN FİLMLERİ BOĞAZİÇİ'NDE

12 Punto’da bu sene Filistin’de devam eden katliama vurgu yapılacak. Filistin sinemasının aktüel ve önemli filmleri “Filistin Sineması Özel Bölümü”nde Feriye’de açık havada yapılacak gösterimlerde seyircilerle buluşacak. Gösterimler sonrasında Filistinli yönetmenler, seyircilerin sorularına cevap verecek. Özel bölüm çerçevesinde; Maha Haj’ın “Akdeniz Ateşi”, Kamal Aljafari’nin “Bir Fedai Filmi”, Annemarie Jacir’in “Düğün Davetiyesi” ve Mai Masri’nin “3000 Gece” filmleri gösterilecek.