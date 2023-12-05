Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri sergisi 31 Mart’a kadar uzatıldı

5 Aralık 2023 19:14 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 19:21

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Günümüzden 3.300 sene önce Mısır’da henüz çocuk yaşta tahta çıkan ve 18 yaşında hayatını kaybeden çocuk kral Tutankhamun’un hazinelerinden oluşan ve 5 Ekim’de İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi’nde kapılarını açan Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar 25 binden fazla yerli-yabancı ziyaretçiyi ağırlayan sergi, yoğun istek üzerine 31 Mart 2024 tarihine kadar açık olacak.

"YOĞUN İLGİ ÜZERİNE SERGİYİ BİR SÜRE DAHA AÇIK TUTMA KARARI ALDIK"

Sergiye ilişkin bir değerlendirme yapan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu; Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri sergimizde, açılışını yaptığımız günden bu yana binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladık ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Ziyaretçilerimizin bir daha belki de ülkemizde göremeyeceği bu gezici sergiyi keşfedebilmeleri için sergimizi bir süre daha açık tutma kararı aldık” dedi.

Tutankhamun Çocuk Kral’ın Hazineleri Sergisi, ziyaretçilere antik Mısır’ın zengin tarihini detaylı bir şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor. Sergide Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400’ün üzerinde eser yer alıyor.



1.500 metrekarelik İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi Florya’da bulunan ve 15 farklı tema sergilenen Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri sergisi 31 Mart 2024 tarihine kadar haftanın her günü saat 10.00 – 20.00 arasında ziyaret edilebilecek.

