Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tiyatroseverlerin yoğun alaka gösterdiği oyunların başında yerli eserler yer alırken, Ankara DT’nin ‘Reis Bey’i, ‘Terörist’i ve ‘Divane Ağaç’ı, İstanbul DT’nin ‘Kendi Gök Kubbemiz’ (Yahya Kemal) eseri, İzmir DT’nin ‘Nereye’si, Bursa DT’nin ‘Üç Kağıtçı’sı ve Diyarbakır DT’nin ‘Gül’e Ağıt’ı gibi oyunlar yüzde 100 doluluk oranının üzerinde seyirciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü klasik eserlere de sanatseverlerin rağbeti oldukça fazla. Dostoyevski’nin ölümsüz eseri ‘Suç ve Ceza’ ve William Shakespeare’in ‘Kış Masalı’ Ankaralı tiyatroseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edili. Öte yandan Devlet Tiyatroları ‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamasını bu sezonda da devam ettirerek sanatseverler için 1 Temmuz’a kadar perdelerini açık tutacak. İHA