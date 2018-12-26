Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

45 gün ön hazırlık ve prova süreci yaşayan oyun, tiyatro severlerle İstanbul’da buluşacak. Gösteri için oyuncularla özel kostüm yapılırken, dekor da devlet tiyatrolarındaki kadar büyük ve gösterişli olarak yaptırıldı. Tiyatro gösterinde oyuncuların dışında perde arakasında da 24 kişilik dev bir ekip çalıştı.

Müzikte okulluyum oyunculukta alaylıyım

‘Yalan Dolan’ isimli oyunda rol alan Onur Şan, izleyicilerden tam not aldı. Müziğin dışında oyunculuğa da ağırlık vereceğini belirten Şan, ''Müzisyen kimliğimle sahnenin tozunu attırıyorum, şimdi sıra sahnenin tozunu yutmakta. Ben müziğin okullusu, oyunculuğun alaylısıyım. Dizilerde tabi ki tecrübem oldu ama tiyatro er meydanı, bu oyun benim ilk profesyonel tiyatro oyunum. Bu oyunla birlikte tiyatro da tecrübem oldu" dedi.