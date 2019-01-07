Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Kültür Sanata İstanbul Vizyonu” konulu Mücerret Buluşmaları’nda, kültür sanat vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran “İstanbul, dünyadaki kültür sanat gündemine yön verecek bir tılsıma sahiptir. Biz de şehir tiyatrolarında yerli ve millî oyunlarımızın sayısını artırdık. Mustafa Kutlu’nun ‘Mavi Kuş’ ve İskender Pala’nın ‘Lale Devri’ eserleri de Mart ayından itibaren sahnelenecek. 2018 yılında, Şehir Tiyatrolarında 550 binin üzerinde seyirciye ulaştık” dedi.