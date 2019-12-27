Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sakarya’daki Ofis Sanat Merkezi’nde açılan sergide 27 eser beğeniye sunuldu. Eserlerinde “Kaç mevsim görür insan?” sorusunda cevap aradığını ifade eden Efe “Hüsnühat sanatı çok hazan yaşadı. Tahkir edilmişti ama yine de sapasağlam ayakta durmuştu. Bazen kırıldı, tıpkı sırları dökülmüş çiniler gibi duvarlardan koptu. Ama hep bir güç tarafından korundu. Hep bir ‘son yolcusu’ oldu bu diyarın. Benim yaptığım bu eserler de Asr-ı Saadet’ten, Endülüs’ten, Selçukludan ve Osmanlıdan izler taşıyor” ifadelerini kullanıyor. “Arkamıza bakmadan önümüzü göremeyiz” diyen sanatçı “Başımızı bir lahza olsun geri çevirip Sâhib Ata Fahreddin Ali’den, Celâleddin Karatay’dan, Molla Gürani’den ve Bâkî’den nasıl ileri gidileceğini öğrenmeliyiz. Hüznü ve sevinci, bir imbikten süzüp getirmeliyiz” şeklinde konuşuyor. Sergi, 19 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.