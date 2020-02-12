Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festival çerçevesinde, “Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması”, “Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması”, “Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması” ve “Uluslararası Kısa Metrajlı Film Yarışması” yapılacak. Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması’na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek. 15 Mart’a kadar festivalin resmî internet sitesinden başvurular kabul edilecek.

Murat Öztekin