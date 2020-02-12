Festival çerçevesinde, “Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması”, “Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması”, “Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması” ve “Uluslararası Kısa Metrajlı Film Yarışması” yapılacak. Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması’na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek. 15 Mart’a kadar festivalin resmî internet sitesinden başvurular kabul edilecek.
Murat Öztekin
‘Kapadokya’ için başvurular başladı
12.02.2020 - 08:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 08:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlk defa bu sene 29 Mayıs-3 Haziran’da tertiplenecek Kapadokya Film Festivali için müracaat safhası başladı.
Festival çerçevesinde, “Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması”, “Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması”, “Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması” ve “Uluslararası Kısa Metrajlı Film Yarışması” yapılacak. Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması’na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek. 15 Mart’a kadar festivalin resmî internet sitesinden başvurular kabul edilecek.
Etiketler : kapadokya,haberler,
680822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/680822.aspx
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