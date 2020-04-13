Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lütfi Şen’in moderatörlüğünü yaptığı program, Instagram’da naklen yayınla gerçekleştirildi. Türkiye’nin yakın tarihte kültürel kırılmalar yaşadığını söyleyen Ayvazoğlu, Süheyl Ünver, Yahya Kemal ve Necmettin Okyay gibi isimlerin eski kültürün taşıyıcısı olduklarını söyledi. Türk toplumundaki kültürel kırılmalara değinen Ayvazoğlu “Kültür hayatımız ciddi anlamda kesintilere uğratılmıştır. ‘Toplum mühendisliği’, ‘kültür mühendisliği’, ‘dil mühendisliği’ hepsini söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla yakın tarihimizde ve kültürümüzde bir süreklilik problemi yaşandı. Bu kesintilerin öncesiyle sonrası arasında bir takım köprüler kurulması gerekiyordu. O kültürün içinden gelen insanlar, kendilerine birtakım misyonlar üstlendi” dedi. Süheyl Ünver’i bu misyonu üstlenen kişilere örnek olarak gösteren Ayvazoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Ünver bu misyonu üstlenmeseydi, birçok sahada birçok bilgi eskilerin tabiriyle nisyana gömülmüş olacaktı. Ama yeni dönemle de kavgaya girmeden, buna hiç ihtiyaç hissetmeden, gayet yumuşak bir üslupla necip tarihin öncesinde kalan kültürümüzü genç kuşaklara ulaştırmak için ciddi manada bir faaliyete geçti. AA