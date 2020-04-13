Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Karantinda yapılan faaliyetleri sanatçı gözünden ölümsüz kılmak gayesiyle Bodrum Sanat ve Antika Fuarı organizatörü Demos Fuarcılık, Avantgarde İletişim’in iş birliğiyle ‘’Korona Günlerinde Aşk’’ temalı resim yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılmak isteyen herkes, Bodrum Sanat ve Antika Fuarı’nın web sitesinden 15 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek. Yarışmayı kazanan eserler, 19 Ağustos tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle birlikte Bodrum Sanat ve Antika Fuarı’nda (BAAF) sergilenecek.