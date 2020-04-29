Yarın başlayıp 10 Mayıs’a kadar devam edecek festivalin konserleri YouTube’daki “Jazz Society of Turkey-Caz Dernegi” kanalından yayınlanacak. Her sene değişik bir tema ile seyircilerle buluşan festival, bu sene “Cazda Özgürlük ve Demokrasi” başlığını taşıyor.
Dünyanın ilk online caz festivali geliyor
29.04.2020 - 02:49 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
24. Uluslararası Ankara Caz Festivali, “dünyanın ilk online caz festivali” olarak gerçekleşecek.
Etiketler : caz,festival,
700272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/700272.aspx
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