Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarın başlayıp 10 Mayıs’a kadar devam edecek festivalin konserleri YouTube’daki “Jazz Society of Turkey-Caz Dernegi” kanalından yayınlanacak. Her sene değişik bir tema ile seyircilerle buluşan festival, bu sene “Cazda Özgürlük ve Demokrasi” başlığını taşıyor.