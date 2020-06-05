Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ancak festival programında yer alan bazı filmler Venedik Film Festivali ve San Sebastian Film Festivali gibi festivallerde “Cannes 2020” başlığıyla seyirciyle buluşacak. Festivalin görücüye çıkacak 56 filmlik resmî seçkisi, önceki gün festival başkanı Thierry Fremaux tarafından Paris’te açıklandı. Duyurulan antolojide Fransız filmlerinin ve kadın yönetmenler tarafından çekilen eserlerin artış gösterdiği görüldü. Steve McQueen’in ‘Mangrove’ ve ‘Lovers Rock’u, Wes Anderson’ın ‘The French Dispatch’i, Mısırlı yönetmen Ayten Amin ‘Souad’ı ve Farid Bentoumi’nin ‘Rouge’u seçilen filmler arasında yer aldı. Bu sene Cannes adına gösterilecek filmler için jüri oylaması veya ödül dağıtımı yapılmayacak.