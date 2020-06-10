Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

12 Haziran’da ziyaretçilerine dijital olarak kapılarını açacak Uluslararası Engravist Sanal Baskıresim Bienali de dünyanın ilk sanal bienali olma özelliğini taşıyor. Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu’nun önderliğinde dört yıldır devam eden “Engravist Etkinlikleri” çerçevesinde yapılacak olan bienale; 54 ülkeden 600’ü aşkın sanatçı ve yedi galeri katılacak. Faaliyet hakkında konuşan Doç. Dr. Kaplanoğlu “Ülkemizde baskı resmin bilinirliğini artırmak istedik. Dünyada yaşanan pandemi sebebiyle bu amaç dijital ortama taşındı. Uluslararası nitelikteki sanat etkinlikleri, birbirine kapalı ülkeleri yaklaştırmatadır” diyor.