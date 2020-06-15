Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

On ikinci defa yapılacak olan İTEF 2020-İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, bu sene “Günebakan Edebiyat” teması altında, dijital olarak edebiyatseverlerle buluşuyor. “#itef2020ekranda” sloganıyla bugün başlayarak beş gün boyunca devam edecek olan festivalde dünyaca tanınmış 8 yabancı yazar ve toplamda 13 konuşmacının faaliyetleri ücretsiz olarak seyredilebilecek. İTEF’in internet sitesinden (www.itef.com.tr) konuşmalara kayıt olunarak Zoom üzerinden faaliyetlere katılınacak. Festival, meşhur Lübnanlı yazar Amin Maalouf’la açılacak. Maalouf’ın Maya Jaggi ile yapacağı online sohbet bu gece 21.00’de başlayacak. Alejandro Zambra, Yan Lianke, Jeff Moore, Darren Simpson, Eva Meijer ve David Nicholls gibi dünyaca meşhur yazarlar da önümüzdeki günlerde online festivalde yer alacak. İstanbul Macar Kültür Merkezi’nin liderliğinde Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Kültür Derneği ortaklığında gerçekleştirilen festival, eylül ayında da Türk ve yabancı yazarları İstanbul’un kültürel mekânlarında edebiyatseverlerle buluşturacak.