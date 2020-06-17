Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi sonrası normalleşme safhasıyla birlikte kamuya ait müze ve ören yerleri 1 Haziran’da kapılarını açtı. Özel müze ve sanat mekânlarının birçoğu da dün sanatseverlerle buluştu. Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Arter ve Pera Müzesi dün tekrar ziyarete açıldı. Müzeler belirli hijyen tedbirleri alınarak kontrollü şekilde ziyaret edilmeye başladı. Maske takmanın mecburi olduğu müzelerin bazılarında rahat bir şekilde ziyaret için online rezervasyon uygulaması da başlatıldı. İstanbul Modern, “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi ve “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisi seyircilerle buluşturdu. Arter de Cevdet Erek’in Bergama Stereotip ve Nevin Aladağ’ın İzler başlıklı yeni sergileri ile “Saat Kaç?”, “Kelimeler Pek Gereksiz”, “Ayşe Erkmen: Beyazımtırak ve Altan Gürman” retrospektifini yeniden sanatseverlere sundu. Sakıp Sabancı Müzesinde “Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu”, “Resim Koleksiyonu”, “Mobilya ve Dekoratif Eserler Koleksiyonu” ile “Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey” sergisi kapılarını yine açtı. Grup rezervasyonlarını kabul etmeyen müzenin galerisi ve “Akış/Flux: Marina Abramovic” sergisi ise şimdilik kapalı.