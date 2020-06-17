Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yetmiş bir yaşındaki başarılı yazar, kendisi ve eserleriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Büyükannesinin 19. asrın son yıllarında Adana’da dünyaya geldiğini söyleyen Maalouf, Osmanlı İmparatorluğu’nda farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığını kaydederek şöyle konuştu: Elbette geri gelmeyecekler biliyorum ama imparatorlukların birçok kökenden halkı bir araya getirme fikri, benim için bir hayal. Ben imparatorluklara nostaljik bir değer olarak bakıyorum. Vatandaşlarını vatandaş olarak gören, başka toprakları işgal etmeyen, hiçbir kimseye zulmetmeyen imparatorlukların tarihte örnekleri var. Ancak 19. yüzyılda, ‘Eğer insanlar aynı dili konuşuyorsa ayrı bir devleti olmalı, ayrı ırktansa o zaman ayrılmalı’ düşüncesi ortaya çıktı. Bu düşüncenin dünyayı böldüğünü düşünüyorum.

ÜMİTVAR OLMALIYIZ

Yazarların korkma lüksü olmadığını dile getiren Maalouf “Bugün gerçekleri hiç korkmadan söylemek zor ama yazarlar olarak bizim korkmaya hakkımız yok. Bizim görevimiz, bu ümit unsurlarını bir araya getirmek. Ümidimizi kaybetmemeliyiz. Elbette ümitvarız” dedi.