Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tiyatro sanatçısı Hakkı Ergök’ün yazıp yönettiği ‘Veli’nin Oğlu Orhan’ oyununun galası Küçükçekmece’de yapıldı. Normalleşme safhasında tiyatroların açılmasıyla birlikte ilk sahnelenen oyun olma özelliği taşıyan eser, tedbirlere uygun olarak 37 kişiye sahnelendi. Pek çok ilki içinde barındıran oyunda Orhan Veli’nin hayatı, ilk defa kendi şiirleriyle anlatıldı. Eserde, İstanbul sazı tambur da ilk defa tiyatro sahnesinde yer aldı. Tiyatro sanatçısı Hakkı Ergök “Orhan Veli hayranı biri olarak onun şiirlerinden 36 yıllık hayatını kurgulamaya çalıştım. Bu oyun, Türkiye’de Orhan Veli’nin dramatik olarak anlatıldığı ilk ve tek oyun” diye konuştu. İHA