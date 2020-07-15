Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bugüne kadar beş binin üzerinde yerli ve yabancı caz sanatçısını ağırlayan festival, albümde Türkiye'nin önde gelen 30 caz müzisyeninin özgün eserlerine yer verecek. Türk cazına dair bir arşiv eseri mahiyeti taşıyacak albüm, plak formatında ve dijital olarak ekim ayında müzikseverlere sunulacak. Sanatçıların festivale, şehre ve bu döneme dair duygu veya düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı albümle birlikte, katkı sunan sanatçı ve grupların stüdyo çalışmalarıyla mini röportajlarının yer aldığı bir belgesel de çekilecek. Albüm çalışmasında festivalin 30 senelik geçmişinde performans sergilemiş isimlerin yer alması planlanıyor.