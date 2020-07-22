Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen yarışma hüsnühat, çini, tezhip ve minyatür olmak üzere dört farklı branşta tertiplendi. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından toplam 202 eser katıldı. Hüsnühat dalında eserleriyle birincilikleri Hakan Arslan ve Abdullah Eren kazanırken, çini branşında Mehmet Kınık, tezhipte Nazanin Rahanama ve minyatür dalında Emine Suna Baran mükâfat almaya hak kazandı. Yarışmanın ödül töreni 5 Eylül'de Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Dereceye giren eserler, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından yapılacak bir sergi ve neşredilecek bir katalogla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.