Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Allaturca", "3dots" ve "fermente" ortaklığıyla tertiplenen festivalde, cazdan gastronomiye, ada tarihi ve kültürüne uzanan özel muhtevalar, online olarak katılımcılarla buluşuyor. Festivalin çevrim içi faaliyetlerinde, farklı kültürel konular alanında uzman isimlerin eşliğinde ağustos ayı boyunca ekranlara taşınıyor. Bu yılki teması "ototelik" üzerinden yola çıkarak hazırlanan "Akış Sohbetleri"nin yanı sıra festivalde, sanat dünyasından isimlerin pandemi sürecinde yaşadıklarını konuştukları video ve podcast serisi "Nasılız?" festivalin dijital kanallarında yayında olacak. Sanatseverler, Instagram, Spotify ve YouTube kanallarından ağustos boyunca ücretsiz izlenebilecek festivalle ilgili detaylı bilgilere, "bozcaadacazfestivali.com" adresinden ulaşabilecek.