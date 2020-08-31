Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Sanal gerçeklikle (VR) üretilen sıra dışı sanat eserleri, İstanbul’da seyirci ile buluşacak... Global salgın günlerinde 125 yıllık Venedik Bienali (La Biennale di Venezia) tarihinde ilk defa programını online yayınlayarak dünya çapındaki seçkin mekânlarda izleyicilere sunacak. Onlardan biri de İstanbul’da gerçekleşecek. Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı, 2-12 Eylül tarihleri arasında Venedik Bienali’nin “Venice VR Expanded 2020” seçkisini Soho House İstanbul’a getirecek. Programda, 24 ülkeden 40’ın üzerinde sanatçının sanal gerçeklik projelerinin dünya prömiyerleri gerçekleştirilecek. Animasyon film yapımcılarından bağımsız yönetmenlere, sanatçılardan hikâye anlatıcılarına kadar farklı alanlardan isimlerin sanal gerçeklik yapımları “Venice VR Expanded 2020”da bir araya gelecek. Sanal gerçeklik teknolojilerinin en üretken uygulamaları arasından seçilen eserlerin tamamı Venedik Film Festivali’nde yarışıyor.



RANDEVU İLE GEZİLECEK

Soho House İstanbul’un sinema katındaki geniş alanda yapılacak faaliyette, her bir kişi arasında en az 2,5 metre mesafe olacak. Rezervasyon sistemi katılacak her ziyaretçi 50 dakika boyunca kendisi için ayrılmış bölümde, VR cihazları ile içeriği tecrübe edecek.