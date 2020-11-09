Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sait Faik Abasıyanık’ın “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar” başlıklı hikâye dinletisi bu akşam saat 20.30’da, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden edebiyatseverlerle buluşacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletide; Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek hikâyeleri seslendiriyor. Dinletiler Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Attila İlhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali ve Edip Cansever ile devam edecek.