Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Amerikan medya şirketi NBCUniversal da korku filmleri tutkunlarına eserlerini açıyor. NBCUniversal, yedi klasik korku filmini YouTube sayfasında ücretsiz olarak erişime açacak. “Fear: The Home of Horror” adlı sayfada yer alacak filmler, restore edilmiş şekilde ilerleyen günlerde sinemaseverlerle buluşacak. Filmlerin arasında bu yıl 90. yıl dönümünü kutlayan Bela Lugosi 1931 yapımı “Drakula” filmi de yer alacak. “Drakula” (1931) ve “Mumya” (1932) 15 Ocak’ta, “Frankenstein” (1931) ve “Frankenstein’ın Gelini” (1935) 16 Ocak’ta, “Görünmez Adam” (1933) , “Kurt Adam” (1941) ve “İki Açıkgöz Frankenstein’a Karşı” 17 Ocak’ta YouTube’da yer alacak.