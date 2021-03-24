Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Shakespeare’in hırs, özgürlük ve vicdan temalarını işlediği oyun, bir okuma provası düzeninde seyircilere sunulacak. Moda Sahnesi oyuncularının yorumuyla “Fırtına”, 27 Mart’ta İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde izleyiciyle buluşacak ve sezon boyunca seyredilebilecek. Kemal Aydoğan yönetmenliğini yaptığı oyunda; Hüseyin Avni Danyal, Cenk Dost Verdi, Mürsel Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Şeşen, Münircan Cindoruk, Yaşar Bayram Gül, İnanç Koçak, Kaan Songün, Ertürk Erkek ve Deniz Elmas yer alıyor.