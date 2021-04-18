Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Mirror gazetesi, filmin yapımcılarının gala için 10 milyon sterlin (111 milyon TL) bütçe ayırdığını bildirdi. Galanın, Londra’daki Wembley Arena gibi dev bir stadyumda yapılması planlanıyor.

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Pandemi sonrası dönemin en büyük galasını gerçekleştireceklerini düşünüyorlar. Wembley’den başlayarak Londra’da gala için büyük yerlere bakıyorlar. ABD prömiyeri için de Los Angeles’taki Staples Center düşünülüyor. Yapımcılar, kırmızı halılı bir etkinlik olmadan filmi vizyona sokmak istemiyorlar. Zaten bu kadar gecikmesi de bu yüzden” dedi.

Filmin vizyona Nisan 2020’de girmesi bekleniyordu. Bu, salgın sebebiyle ertelendi.