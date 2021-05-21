Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi sebebiyle tehir edilen fuarın “VIP Ön İzlemesi” 1-2 Haziran, “Genel Ziyaretçi” programı ise 3-6 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonlarında gerçekleştirilecek. Bu yıl fuarda sınırlı sayıda galeri yer alacak. Contemporary Istanbul'un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM) ve Otonom Art Events de katılacak. Ziyaretçilerin salgın tedbirlerine uyularak ve gerekli kontroller sonrasında salona alınacağı fuarda ön izleme günleriyle birlikte, çağdaş sanat performansları, solo sergiler ve 1 Haziran'da “Sanatçı Günü” faaliyetleri yapılacak.