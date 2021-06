Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Missoni imzasını taşıyan 30 sanat eserinin yer aldığı pop-up sergi, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’da sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, kâğıt şeritleriyle çerçeveleri dokuma tezgâhı gibi kullanan Missoni’nin, özel bir sırla kapladığı merak uyandırıcı çalışmaları yer alıyor. Serginin danışmanlığını Gizem Pamukçu, Hülya Şekercioğlu ve Mehmet Korutürk yaparken, küratörlüğünü ise Mariuccia Casadio üstleniyor.