5. Edisyonu yapılacak Artweeks@Akaretler, 8 Eylül’de Sultan Abdülaziz’in talimatıyla Sarkis Balyan tarafından inşa edilen Akaretler Sıraevler’de sanatseverlerle buluşacak. 11 gün boyunca sürecek faaliyette, farklı disiplinlerden sanatçıların eserleri merkezî bir lokasyonda görülebilecek. Organizasyon, Akaretler Sıraevler’in A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarında ücretsiz gerçekleşecek.
Paleontoloji Müzesi’nin temelleri atıldı! 7.5 milyon yıllık fosiller sergilenecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.