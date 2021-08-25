Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bergama antik şehri ve çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıl öncesine ait sekiz yeni dinî alan ile çok sayıda Kibele heykelcikleri bulundu. Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Felix Pirson “Bergama'da günümüzden 2 bin 200 yıl önce çok geniş bir din yelpazesi var” dedi. Konya’da efsanelere konu olan 5 bin yıllık sur ile burçların yer aldığı Takkeli Dağ'da ise Selçuklu döneminden kalan kalenin kapısı ortaya çıktı. Kazı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı “Eldeki emarelere göre yapının Hititlere kadar gittiğini ifade etmiştik. Burçların ve kale kalıntılarının, Roma ve Helenistik dönemi emareleri ihtiva ettiğini söylemek mümkün. Bu kapı daha çok Selçuklu döneminden, 800 yıllık bir kapı” dedi.