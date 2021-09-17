Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı, bugüne kadar havalimanı müzesi ve havalimanı kütüphanesi gibi yenilikçi projelerin yanı sıra çok sayıda sergi, atölye çalışması ve canlı müzik performansına ev sahipliği yaptı. İGART bünyesinde yapılacak çalışmalarla birlikte sanata daha fazla yer açılması ve sanatçıya daha fazla destek verilmesi planlanıyor. İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğini ve Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını dünya ile buluşturacak olan İGART kapsamında düzenlenecek olan yarışmada 1 milyon TL’lik büyük ödül, bugüne kadar bir sanat projesinde verilen en büyük ödüllerden olacak.

İGART Sanat Projesi, eylül ayında gerçekleşecek mekân tanıtım turları ile başlayacak. 21-28 Eylül, 5 Ekim tarihlerinde salı günleri saat 12.00’de olmak üzere Beşiktaş Vapur İskelesi önünden servis aracı ile ulaşım sağlanabilecek. Yarışmanın başvuru tarihleri 15 Eylül-1 Kasım olarak belirlendi. Kazanan projenin ise 20 Aralık’ta açıklanması planlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda 'hızlı pasaport' dönemi! Sadece 20 saniye sürüyor Geçtiğimiz günlerde Travel and Leisure tarafından dünyanın en iyi ikinci havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'nda, yolcular "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabiliyor.

İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' sıralamasında ikinci oldu İstanbul Havalimanı, New York merkezli dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" sıralamasında ikinci oldu.

İBB, İstanbul Havalimanı’ndaki 150 taksinin çalışma ruhsatını iptal etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı 150 taksinin ruhsatını iptal etti.