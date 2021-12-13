Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN | MALATYA

Yedi bin yıllık Arslantepe Höyüğü, geçtiğimiz aylarda UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenmiş, Malatya’daki Anadolu’nun gizli hazinelerinden birine daha gözler çevrilmişti... İşte onuncu defa gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali de, bu arkeolojik mirastan ilhamla bugünlerde sinemaseverlerle buluşuyor. Hâliyle festivalde Anadolu’dan filmler öne çıkıyor. Cuma akşamı sinema oyucuları Turgay Tanülkü ve Selma Güneri’ye “Yaşam Boyu Onur Ödülü” verilerek açılan festivalde, Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın “Artık bundan sonra film festivallerine bir format getirelim. Bu formatta birinci etap tematik olsun, şehrin temasını, değerlerini, gelenek, görenek ve inançlarını öne çıkaracak bir tematik uzun, kısa ve belgesel filmler yapılsın” ifadeleri dikkate değerdi. Festivalin, önümüzdeki yıllarda tematik özelliğini güçlendirerek, Anadolu topraklarını öne çıkran yapımları destekleyeceği tahmin ediliyor. Bu da sinemada “yerli” yapımlara yeni bir kapının daha açılması demek oluyor...

10 FİLM YARIŞIYOR

Yarın sona erecek festivalin “Ulusal Yarışma” kategorisinde de; Murat Çeri’nin “Bir düş gördüm”, Levent Çetin “Ali’nin Tabiatı”, ve Erhan Tahhuşoğlu’nun “Koridor”, Necip Çağhan Özdemir’in “Bembeyaz”, Fikret Reyhan’ın “Çatlak” Sinan Sertelin’in “İçimdeki Kahraman”, Selman Nacar’ın “İki Şafak Arasında”, Ferit Karol’un “Kumbara”, Muhammet Çakıral’ın “Lacivert Gece” ve Çağıl Bocut’un “Sardunya” gibi çoğu Anadolu’da geçen 10 film yarışıyor.

Malatya Film Festivali 10 Aralık'ta başlıyor Malatya Uluslararası Film Festivali bu sene UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren “Aslantepe” temasıyla 10. defa yapılacak.