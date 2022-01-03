Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Sultan Abdülhamid, bugün popüler dizilerde farklı bir tipolojiyle anlatılsa da, “geleneksel” bir manevi dünyaya sahipti. Bu dünyanın en temel şahsiyetlerinden biriyse Şeyh Muhammed Zafir Efendi’ydi… Neslihan Ağdaş Kaya’nın Sufi Kitap’tan çıkan “Payitahtta Bir Şazeli: Şeyh Zafir ve Ertuğrul Tekkesi” isimli eseri de işte bu tasavvufçuya eğiliyor. Zafir Efendi’nin özellikle cuma selamlıklarından sonra Sultan Abdülhamid’le buluştuğu ve Fransız sömürgeciliğine karşı Kuzey Afrika’ya verdiği destek meşhur. Fakat literatüre baktığımızda Osmanlının son döneminde önemli bir karakter olan Şeyh Zafir üzerinde, yeterli eser üretilemediği göze çarpıyor.

HAYATI GÖLGEDE KALIYOR

Bu noktada Ağdaş’ın eseri, bazı konularda eksiklikleri kapatıyor. Ancak kitapta, Libya’dan İstanbul’a davet edilen ve yıllarca burada yaşayan Şeyh Zafir, Sultan Hamid’in Pan-İslamizm politikalarındaki yeri üzerinden değerlendiriyor. Bu yüzden eserde; Şeyh’in hayatına ve dini yoluna çok kısa temas edildikten sonra, tekkesine yapılan devlet yardımları, verilen bazı imtiyazlar çok detaylı olarak okuyucuya sunuluyor.. Onun, tasavvuf karşıtı Muhammed Abduh’la yakınlık kurduğuna dair yorumlar ise kitabın “sisli” noktalarından oluyor. Kitapta da geçtiği üzere siyasi ikbalden uzak durduğu bilinen tasavvufçuyu “memur” olarak kabul eden politik odaklı bir bakış ise onun hakkında tek yönlü değerlendirmeleri beraberinde getiriyor. Şeyh Zafir’in tasavvufi yolu üzerine yorumlar da sathi kalıyor. Dolayısıyla kitap da, popüler dizilerde olduğu gibi Sultan’ın saklı kalan manevi hayatını aydınlatamıyor.

Yenilenme senesi: Sanat dünyasında 2021 böyle geçti Pandemide zorlanan kültür sanat dünyası, 2021'de AKM gibi ihtişamlı merkezlere kavuştu, müzeler kapılarını açtı. Sanat eseri satışları şaha kalktı, beyazperde şenlendi.

Kısa filmlere 'renkli' jüri 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.