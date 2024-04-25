Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > THY evcil hayvanlar için Pet Lounge kurucak! Business ya da ekonomi fark etmeyecek

THY evcil hayvanlar için Pet Lounge kurucak! Business ya da ekonomi fark etmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
THY evcil hayvanlar için Pet Lounge kurucak! Business ya da ekonomi fark etmeyecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

THY'den evcil hayvanı olan yolculara özel hizmet sunacak. THY'den evcil hayvanlara ilişkin yeni karar açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) evcil hayvanlara ilişkin İstanbul Havalimanı'na Pet Lounge kuracak.

THY hayvan dostu projesini açıkladı. THY evcil hayvanlar için özel salon açacak. Türk Hava Yolları, business class ve özel üyelik kartı sahiplerine sunduğu CIP Lounge hizmetini evcil hayvanlar için de sunacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, İstanbul Havalimanı'nda bir 'Pet Lounge' konusunda çalıştıklarını duyurdu.

Evcil hayvanların uçuş öncesi zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge kurulacak.

Projeden hem Business hem de ekonomi yolcuları faydalanabilecek.

THY evcil hayvanlar için Pet Lounge kurucak! Business ya da ekonomi fark etmeyecek - 1. Resim

PET LOUNGE NEDİR?

THY nezdinde evcil hayvanlar, ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kilogramı geçmiyorsa ve kafes ebatları 23 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 40 cm uzunluk boyutlarını aşmıyorsa, uçağın kabin bölümünde taşınabiliyor.

Bu kriterler üzerinde olan ve kabin içinde taşınması mümkün olmayan evcil hayvanlar uçuş öncesindeki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve uygun koşulları sağlamak adına İstanbul Havalimanı'nda 'Pet Lounge' konuk olacak.

Projenin bu sene içerisinde tamamlanması bekleniyor.

DÜNYADA PET LOUNGE ÖRNEKLERİ 

Dünyada bu salonlara örnek olarak  Los Angeles’ta Kennel Club, Amsterdam Schiphol’de Air France-KLM Animal Hotel, Dubai Havalimanı’da Dubai Kennels and Cattery, Frankfurt Havalimanı’nda Frankfurt Animal Lounge gibi tesisler var.

TURKİSH AİRLİNES LOUNGE'LARA EVCİL HAYVAN KABUL EDİLİYOR MU?

Özel yolcu salonu hizmetinden yararlanan yolcuların yanındaki canlı hayvan kabulü, kabin içi taşıma kurallarına göre yapılır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci gün: Tobias Andresen kazandı ve genel ferdi klasmandaki yerini korudu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Farklı komisyon oranları ile kredi kartıyla döviz ve altın alınabiliyor - HaberlerFarklı komisyon oranları ile kredi kartıyla döviz ve altın alınabiliyorGelinim Mutfakta 25 Nisan çeyrek altının sahibi kura ile Seda oldu - HaberlerGelinim Mutfakta 25 Nisan çeyrek altının sahibi kura ile Seda oldu"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışması taslağı yarın öğleden sonra açıklanacak - Haberler"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışması taslağı yarın öğleden sonra açıklanacakSurvivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyor - HaberlerSurvivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyorCamdaki Kız oyuncusu Nihal Menzil 1979 yılında evlendi! Oynadığı diziler, eşi ve hayat hikayesi... - HaberlerCamdaki Kız oyuncusu Nihal Menzil 1979 yılında evlendi! Oynadığı diziler, eşi ve hayat hikayesi...55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran kişi Nijerya'lı Clara Chizoba Kronborg - Haberler55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran kişi Nijerya'lı Clara Chizoba Kronborg
Sonraki Haber Yükleniyor...