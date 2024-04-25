THY evcil hayvanlar için Pet Lounge kurucak! Business ya da ekonomi fark etmeyecek

THY, Airbus ve Rolls - Royce ile uçak bileşenlerinin yerli üretimi için bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor

THY, Airbus ve Rolls - Royce ile uçak bileşenlerinin yerli üretimi için bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor

THY'den evcil hayvanı olan yolculara özel hizmet sunacak. THY'den evcil hayvanlara ilişkin yeni karar açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) evcil hayvanlara ilişkin İstanbul Havalimanı'na Pet Lounge kuracak.

THY hayvan dostu projesini açıkladı. THY evcil hayvanlar için özel salon açacak. Türk Hava Yolları, business class ve özel üyelik kartı sahiplerine sunduğu CIP Lounge hizmetini evcil hayvanlar için de sunacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, İstanbul Havalimanı'nda bir 'Pet Lounge' konusunda çalıştıklarını duyurdu.

Evcil hayvanların uçuş öncesi zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge kurulacak.

Projeden hem Business hem de ekonomi yolcuları faydalanabilecek.

PET LOUNGE NEDİR?

THY nezdinde evcil hayvanlar, ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kilogramı geçmiyorsa ve kafes ebatları 23 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 40 cm uzunluk boyutlarını aşmıyorsa, uçağın kabin bölümünde taşınabiliyor.

Bu kriterler üzerinde olan ve kabin içinde taşınması mümkün olmayan evcil hayvanlar uçuş öncesindeki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve uygun koşulları sağlamak adına İstanbul Havalimanı'nda 'Pet Lounge' konuk olacak.

Projenin bu sene içerisinde tamamlanması bekleniyor.

DÜNYADA PET LOUNGE ÖRNEKLERİ

Dünyada bu salonlara örnek olarak Los Angeles’ta Kennel Club, Amsterdam Schiphol’de Air France-KLM Animal Hotel, Dubai Havalimanı’da Dubai Kennels and Cattery, Frankfurt Havalimanı’nda Frankfurt Animal Lounge gibi tesisler var.

TURKİSH AİRLİNES LOUNGE'LARA EVCİL HAYVAN KABUL EDİLİYOR MU?

Özel yolcu salonu hizmetinden yararlanan yolcuların yanındaki canlı hayvan kabulü, kabin içi taşıma kurallarına göre yapılır.