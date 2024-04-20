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Havada panik! THY uçağının camı çatladı, acil dönüş yaptılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Havada panik! THY uçağının camı çatladı, acil dönüş yaptılar

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçak İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

THY'nin TK-2658 sefer sayılı TC-JVG kuyruk tescilli uçağı Boeing B737-800 tipi uçağı sabah 08.25'de Sivas seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

KISA SÜRE SONRA CAM ÇATLADI

Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Kokpit camı çatlayan uçak saat 09.10'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

BAŞKA UÇAKLA GÖNDERİLECEKLER

THY uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından uçak camı değiştirilmek üzere bakıma alınırken, yolcular camı çatlayan uçağın yerine tahsis edilen yeni uçakla Sivas’a gönderilecek.

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Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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