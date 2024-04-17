THY, Airbus ve Rolls - Royce ile uçak bileşenlerinin yerli üretimi için bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor

THY Airbus, Rolls-Royce ile anlaştı mı ne zaman soruları gündeme geldi. 20 milyar dolarlık parça anlaşmasının detayları haberimizde yer alıyor.

THY, Airbus ve Rolls - Royce ile uçak bileşenlerinin yerli üretimi için 20 milyar dolarlık bir anlaşmanın olup olmadığı ve tarihi araştırılıyor.

Türk Hava Yolları, mega uçak alımının bir parçası olarak Airbus ve Rolls-Royce ile uçak bileşenlerinin yerli üretimine dair bir anlaşma imzalamayı planlıyor.

Türkiye'nin amiral hava yolu şirketi konumunda bulunun THY'nin en büyük hissedarı Türkiye.

Rakipleriyle mücadele etmek isteyen hava yolu şirketi 230 uçak alımı yapacak.

Yerli üretim için yapılacak anlaşma, sivil ve askeri havacılık endüstrisinin gelişmesine de katkı sağlayacak.

Görüşmeler henüz gizli olduğundan tam bilgi sağlanamasa da yetkililer devlet tarafından işletilen TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş veya TEI gibi Türk şirketlerinin programın bir parçası olacağını belirtti.

Anlaşmanın imzalanmasının Nisan sonunda olması bekleniyor.

İmzaların atılması halinde parçalar yerli üretilecek.