Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı Ömer Şen, sergisinde, hat ve tezhip sanatındaki küçük motiflerin güzelliğini vurgulamak için 2 metreye kadar büyüterek soyut ve modern yüzlerini gösteriyor. Orta Asya Türklerinden esinlenerek yapılan runik harflerden ve Anadolu kilim motiflerinden ilhamla hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin küratörlüğünü Aygül Okutan üstleniyor. Hattat Hasan Çelebi’den hat dersi aldığını söyleyen sanatçı Şen “Geleneksel temelli yenilikçi bir anlayışla eserler üretiyorum. Resimlerimde de Türk sanatları motiflerini kullanarak yenilikçi tarzda eserler yapmaya devam ediyorum” diyor. Sergide motifler, runik alfabe ve divani harfler olmak üzere 3 farklı bölümde 15 eserin yer alıyor. Sergi, 23 Ocak’a kadar Üsküdar’daki Kurukahveci Hafız Ahmet’in üst katındaki Kahve Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Bursa'da İmalat-Hane açıldı Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde kapılarını açan “İmalat-Hane”, “Açık Mekân 3” başlıklı sergi, sanatseverlere “merhaba” diyor.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.