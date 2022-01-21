Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

DÜNYADA HAYAT VAR MI!

Her ne kadar yaşlı gezegenimiz Dünya, pandemiyle boğuşup, “iklim krizi” haberleriyle gündeme gelse de, ondan başka gidecek yerimiz yok gibi! İnsanoğlu uzaklara kaçmaya çalışsa da dönüp dolaşıp geleceği yer yine Dünya… İşte pandemiden kurtuluşa dair ümitlerimizin çoğaldığı bugünlerde, bu fikir üzerine inşa edilmiş post apokaliptik bir film var vizyonda… Yönetmenliğini İsviçreli sinemacı Tim Fehlbaum’un yaptığı “Koloni”, elit insanların büyük bir felaket sonrası, terk ettikleri Dünya’ya yeniden dönme çabalarını merkezine alıyor. Eserin oyuncu kadrosunda ise Nora Arnezeder, Iain Glen, Sarah-Sofie Boussnina ve Sope Dirisu gibi isimler var…

KÜRKÇÜ DÜKKÂNINA DÖNÜŞ

Günümüzden bir asır fazla bir zaman sonra geçen eserde; pandemi, iklim değişikliği ve savaşlar yüzünden Dünya yaşanmaz bir hâle gelince, gezegendeki idareci elitler, bir uzay kolonisi olan Kepler 209’a kaçmıştır. Ancak iki nesil sonra, mahvettikleri yerde hâlâ yaşayıp yaşayamayacaklarını öğrenmek isterler. Acaba Dünya’da üremek hâlâ mümkün müdür? Gezegene bu sebeple gönderilen Ulysses adlı kapsülün astronotları başarısız olur. Ardından Ulysses 2 aracı dünyaya iniş yapar ama üç kişinden biri hayatını kaybeder. Blake ve yaralı Tucker, Dünya’ya sağ inmeyi başarmışlardır ama artık küre tuzlu bir gölü andırmaktadır ve sık sık yaşanan gelgitler yüzünden oldukça nemlidir. Kontrolü devralan astronot Blake, radyasyondan ötürü üreme kabiliyetini kaybeden insanların bunu tekrar kazanıp kazanamayacağını anlamaya çalışır. Ancak cevapları ararken hayatta kalmayı başaran ve “Çamur insanlar” olarak adlandırılan kişilerle karşılaşır. Onların mahkûmu olarak çıktığı serüvende ise merak ettiklerinden çok daha fazlasını öğrenir…

AÇGÖZLÜLÜĞE DAİR MESAJLAR

Son yıllarda sayıları epeyce artan iklim vurgulu filmlerden sadece biri olan “Koloni” insanoğlunun aç gözlüğünün neticelerini terennüm ediyor. Hikâyede dünyayı bırakıp kaçan elitlerin, geri dönerken “Hepimiz için!” (For many) diye slogan bulmaları ise kâr peşindeki global şirketleri ve onların “ironik” çevre mesajlarını hatırlatıyor! Ama filmdeki tekrar dünyaya dönme fikri dikkate değer. Zira gidecek pek bir yerimiz yok!

SADE AMA TESİRLİ GÖRSELLİK

Minimalist, sade bir sinematografiyle, tekinsiz Dünya tasvirlerinin meydana getirildiği “Koloni”deki tesirli atmosfer, başından itibaren seyirciyi içerisine çekiyor; bir astronotun yolculuğuyla merakları kamçılayan keşif hikâyesiyle sürüklüyor. Ancak eserin ilk yarısında ortaya konan fikir ve esrarengiz hava, ikinci yarıda bir balona dönüşüp patlıyor! Özellikle Blake’in aile sırlarının çözülmesi istenen tesiri meydana getiremiyor. Neticede daha evvel benzerlerini gördüğümüz büyük felaket sonrası filmlerden birini seyretmiş oluyoruz. Eser biraz “Dune”u, biraz “Su Dünyası” ve “Son Umut”u hatırlatıyor.

Evet “Koloni” düşük bütçesine rağmen yükselttiği beklentilerin altında kalan bir eser ama yine de bilim kurgu hayranları, bu filmi görmek isteyecektir diye düşünüyorum…

“AYRI DÜNYALAR”

BATI'NIN SOSYAL ADALET KARNESİ

Fransa’da kaleme aldığı kitapların yanında yönetmen olarak sinemada adından söz ettiren Emmanuel Carrère, son filmi “Ayrı Dünyalar”da Batı’da yaşanan sosyal adaletsizliğe enteresan bir şekilde ayna tutuyor... Gazeteci Florence Aubenas’nın kimliğini gizleyerek çalıştığı günleri anlattığı kitabı “Le Quai de Ouistreham”dan ihamla çekilen eserde Juliette Binoche’la birlikte birçok amatör kadın oyuncu rol alıyor. Filmde geçen hikâye şöyle: Tanınmış bir yazar olan Marianne Winckler, sosyal adaletsizlik üzerine bir kitap kaleme alacaktır. Kocasından yeni boşandığı için çalışmak zorunda olduğu yalanını söyleyen Marianne, kitap araştırması için kimliğini saklayarak temizlik işçiliği yapan kadınların arasına katılır. Onların arasında ise beklediğinden farklı tablolarla karşılaşır... Ciddi kırılma anları ve sürprizlerle dolu olan eser, Cannes Film Festivali’nde yer almıştı.

"ŞÖHRETLER OKULU"

EDİZ HUN İLE TATİL EĞLENCESİ

Bu haftaki “sömestir filmlerinden” biri olan “Şöhretler Okulu”, Yeşilçam’ın efsane jönü Ediz Hun’la minik oyuncuları bir araya getiriyor. Yönetmenliğini Adnan Önal’ın yaptığı eserde, öğrencilerin bir yarışmayla karşı karşıya gelmesi işleniyor. Kolej sahibi Kemal, kızı Deniz’i kendisi büyütmüştür ama öğretmen rolünden kurtulamamıştır. Deniz ise babasını iş yoğunluğundan kurtarmak için koleji ele geçirip satmayı planlar. Bunu öğrenen Kemal öğretmen, yarışma teklif edip “Kazanan okulun geleceğine karar versin!” der. Deniz, kendinden emindir ama sıra dışı çocukları hesap etmemiştir.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

> ‘Şarkını Söyle 2’

> ‘Afacan Felix’

> ‘Cumali Ceber 666’

> ‘Masal Zamanı Melez Prenses’

> ‘Kara Neme: Gelin Deresi’

EN ÇOK SEYREDİLENLER

> ‘Kesişme - İyi ki Varsın Eren’ 205 bin 284

> ‘Aslan Hürkuş Kayıp Elmas’ 131 bin 720

> ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ 81 bin 488

> ‘Benden Ne Olur?’ 62 bin 187

> ‘Çığlık’ 36 bin 567

Türk sinemasında bir ilk: Üç ‘seanslık’ korku serisi Yönetmen Gökhan Murat Toktamışoğlu, her biri 60 dakika olan korku ve gerilim temalı üç orta metrajlı filmle Türkiye’de bir yeniliğe imza atıyor...

Sinemada bu hafta | 14 Ocak James Bond gibi casus filmlerinin üslubuna sahip “Kod 355”; Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan ve Diane Kruger gibi yıldız aktrisleri ajan rolünde bir araya getiriyor.