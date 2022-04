Türkiye Gazetesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41’inci İstanbul Film Festivali, bu yıl da görme engelli festival takipçilerine kapılarını açacak.

Erişilebilirlik uygulamalarında önemli şirketlerden biri olan Turkcell’in Hayal Ortağım uygulamasındaki sesli betimleme teknolojisi, 9’u Ulusal Yarışma'da yer alan, 18’i ise diğer bölümlerden olmak üzere toplam 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli festival takipçileriyle buluşturacak. Bu sayede görme engelliler de festivaldeki önemli pek çok yapıtı sinema salonlarında, herkesle aynı anda, hiçbir görsel detayı kaçırmadan izleyebilecek.

330'DAN FAZLA FİLMİN SESLİ BETİMLEMSİ GÖRME ENGELLİ BİREYLERE ULAŞTIRILDI

Yapılan açıklamaya göre, uygulama içerisinde yer alan sesli betimleme teknolojisi, görme engellilerin hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan sinemada istedikleri filmi izleyebilmelerini sağlıyor. Mobil uygulama üzerinden sunulan sesli betimleme teknolojisi; çevre, mekân, kişi ya da objeye dair özellikleri, diyalogsuz sahneleri sesle aktarabiliyor. Ayrıca altyazılı filmlerde altyazı seslendirmesi de gerçekleştiren teknoloji aracılığıyla görme engelliler, sinemada kesintisiz film keyfi yaşıyor. Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için görme engellilerin, sinema salonuna girmeden önce izlemek istedikleri filmin betimlemesini uygulama üzerinden cihazlarına indirmeleri, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden sesli betimlemeyi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor. 330’dan fazla filmin sesli betimlemesi görme engelli bireylere ulaştırıldı.

İŞTE YER ALACAK FİLMLER

Festivalde sesli betimleme teknolojisiyle yer alacak filmler şöyle:

Ulusal Yarışma filmleri: Birlikte Öleceğiz, Dört Duvar, Ela ile Hilmi ve Ali, Kerr, Klondike, Mukavemet, Turna Misali, Yaban, Zuhal.

Programda yer alan diğer filmler: After Yang / Yang'dan Sonra, Arthur Rambo, Both Sides of the Blade / Bıçağın İki Yüzü, Clara Sola, C’mon C’mon / Yaşamaya Bak, Earwig, Hatching / Kuluçka, Hit the Road / Yola Devam, Huda's Salon / Huda'nın Sırrı, La Croisade / Kurtarıcı, Nitram, Olga, Peter Von Kant, Sundown / Günbatımı, The Innocents / Masumlar, The Middle Man / Aracı, The Story of My Wife / Bir Evlilik Hikâyesi, Vortex.

Görme engelli gazeteci engellilerin sesi oluyor Görülmeyen Gazete Yazı İşleri Müdürü olan görme engelli 62 yaşındaki gazeteci Fatih Mehmet Moray ömrünü mesleğine adadı. Yazdığı haberler engellilerin sesi olan Moray, görme engellilerin üretkenliklerini gün yüzüne çıkartıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’e görme engelli yarışmacı damga vurdu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner adlı yarışma yayınlanan yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Yarışmanın yeni bölümüne görme engelli yarışmacı Şafak Bey damga vurdu.

67 yaşındaki görme engelli kadın hafız oldu Burdur'da yaşayan görme engelli Hatice Can, Kur'an-ı kerimi ezberleyerek hafız oldu. Can "Kur'an-ı kerimin nuru, gören gözüm oldu" dedi.