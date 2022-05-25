Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yönetmen Emin Alper'in “Kurak Günler” adlı filmi, Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” seçkisinde geçtiğimiz gün prömiyer yaptıktan sonra tartışmaların fitilini ateşledi. LGBT ilişkiyi merkezine alan marjinal bir hikâyeye sahip yapım, Türk sinema çevrelerinde reaksiyona sebep oldu. Savcı karakterinin eşcinsel bir ilişki içerisinde tasvir edildiği gerilim filmi hakkında sosyal medyada paylaşım yapan bazı sinema eleştirmenleri, eserin Cannes'da öne çıkmasında “ideolojik tercihlerin” etkili olduğu yorumunda bulundu.

950 BİN LİRALIK DESTEK ALMIŞTI

Yönetmen Alper, film projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne “Balkaya” ismiyle sunmuş, 2019 yılında 950 bin lira maddi yardım almaya hak kazanmıştı. Fakat gazetemize ulaşan iddialara göre; Emin Alper, destek kararından sonra, 2021 yılında filmin senaryosunda başta eşcinsel unsurların eklenmesi olmak üzere radikal değişikliklere gitti. Sinema Destekleme Kurulu, teamüllerin tersine yapılan büyük revizeler sonrası filmin görüntülerini istedi ama eserin kopyası kendilerine ulaştırılmadı. Alper, Eurimages destekleme fonuna da LGBT karakterlerin olduğu farklı bir senaryo sundu. Konuyu öğrenmek için telefonla aradığımız yönetmen, çağrıya cevap vermezken, Variety'de yayımlanan röportajında LGBT unsurları senaryoya sonradan eklediğini doğruladı.

KANUNİ TAKİP BAŞLAYABİLİR

Sinema Genel Müdürlüğünün bundan sonra atacağı adım ise merak konusu oldu. Filmin önümüzdeki günlerde Sinema Destekleme Kurulu üyelerince görülüp, sonrasında verilen desteğin tamamının geri iadesi için yasal takip başlatılması bekleniyor. Hâlihazırda Emin Alper'e 950 bin liralık desteğin yaklaşık yüzde 70'inin ödendiği tahmin ediliyor. Daha evvel Bakanlıktan destek aldıktan sonra “Aylin” adlı filminde büyük değişikliklere giden yönetmen Ozan Yoleri, desteğini iade etmek durumunda kalmıştı.

Cannes’da 10 milyar dolarlık tanıtım Fransa'nın Cannes şehrinde dün başlayan MIPIM'e 30'a yakın gayrimenkul projesiyle katılan Türk firmaları ilk günkü ilgiden memnun. Bu yıl GYODER tarafından hayata geçirilen İstanbul Pavilyonunda 10 milyar dolarlık proje tanıtıldığını ifade eden GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu “10 milyar dolarlık yabancı kurumsal yatırıma ön ayak olmak istiyoruz” dedi.