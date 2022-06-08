Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Organizasyon, önceki gece TRT Tepebaşı Stüdyolarında gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Faaliyet çerçevesinde, pandemi sebebiyle iptal edilen 12. Uluslararası TRT Belgesel Ödüllerinin kazananları da belirlendi. Toplamda 100’den fazla ülkeden 2 bin 618 projenin başvurduğu yarışmada 79 finalist ödül için yarıştı. Ulusal ve uluslararası yarışmada öğrenci filmleri, profesyonel ve proje destek kategorilerinde toplam 24 proje mükâfata layık görüldü. “13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri”, Uluslararası Filmler kategorisinde “En İyi Belgesel Film Ödülü”nü “Only The Wind” filmiyle Zofia Kowaleswska kazandı. Yarışmanın Ulusal Profesyonel kategorisinde ise “En İyi Belgesel Film Ödülü”ne “Töz” ile Neşe Uğur Nohutçu layık görüldü.

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