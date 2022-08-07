Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sevilen genç komedyenlerinden Doğu Demirkol marka yüzü oldu. Başarılı komedyen, Turkcell'in ürün ve tarifelerine yönelik yeni kurgu ve tekliflerini, “Türkiye’nin Dijital Hikâyeleri” çatısı altında, eğlenceli bir üslupla ekrana taşıyacak.

Yapılan lansmanda konuşan Demirkol, “Türkiye’de teknolojinin adaptasyonuna dair çok güzel hikâyeler var. Amaç, bunların mizahi dille anlatılması. İnşallah herkes beğenir. Ben çekimlerde çok eğlendim, keyif dolu bir set macerası oldu. Herkes eğlensin, mutlu olsun diye çabalıyorum” ifadelerini kullandı

CV GÖNDERMİŞTİM

Demirkol, sözlerine şöyle devam etti: “Bilgisayar Mühendisliği okudum. Turkcell’e mühendis olarak girmeye çalışmış, CV göndermiştim. Kısmet bu projeyeymiş. Zaten oyuncu olmak istiyordum. Ne yaparsam yapayım; eğlenelim, mutlu olalım istiyorum.”

Doğu Demirkol hem oynayacak hem de yönetecek BluTV’nin bu sezonun yeni dizisi Doğu ilk fragmanı ile izleyiciyle buluştu.

Kendisiyle dalga geçti! Doğu Demirkol'dan bomba gönderme Ahlat Ağacı filmiyle son dönemin en çok merak edilen ismi haline gelen Doğu Demirkol'dan bomba bir paylaşım geldi. Demet Akalın'a gönderme yapan Doğu Demirkol'un paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.