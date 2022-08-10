Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Gürbüz Doğan Ekşioğlu, kedi ve kitaplı çizimleriyle hafızalara kazınan, prestijli Amerikan dergisi New Yorker’a çizdiği illüstrasyonlarla okyanus ötesinde de tanınan bir Türk grafik sanatçısı… Ekşioğlu, şimdilerde eserlerini “mini retrospektif” sayılabilecek “Karma” adlı sergiyle Brieflyart’ta sanatseverlerle buluşturuyor. Biz de bu vesileyle kendisiyle bir araya gelip, sohbet ediyoruz…

SANAT BAĞIMLILIKTIR

> Eserlerinizi görenler sıra dışı fikirlerinize şaşırıyor. Sanatta farklı bakış açıları yakalamanızın kaynağında ne var?

Bu, Allah tarafından verilen bir yetenek. Ancak kabiliyetler, ağaç gibi sevgi ve ilgiyle büyüyor. Bir fidana su verir ve onu tehlikelerden korursanız ulu çınar olur. Hemen her konuda çok yetenekli insanlar var ama çok azı meydana çıkıyor; çok azı üretiyor. Hâlbuki işi saplantı hâline getirmek gerekiyor. Sanat da bir saplantı ve bağımlılıktır. Üretemeyen sanatçı mutsuzdur.

> Peki, bu “fidan” nasıl büyüdü? Ordu’da doğmuşsunuz. Eserlerinizdeki çocukluk izleri neler?

Ben çocukken evimize pek kitap girmezdi ama bir iki tane gazete gelirdi. Babam şiir yazar, hanemizde şiir sohbetleri yapılırdı. Bunlar beni besledi. Belki de bu yüzden işlerimi şiirsel bulurlar. Mesela Sunay Akın bana “Sen ressam değilsin, şairsin” der. İşlerim hakkında yazı yazanlar da var. Şimdilerde edebiyat kurslarında eserlerime bakarak yazı hazırlıyorlar. Zülfü Livaneli de, kayıklı bir eserim için “Ben bu iş için kitap yazabilirim” demişti.

BAŞKA ŞEYDEN ZEVK ALMIYORUM

> Sosyal medyada hemen her gün bir mevzu hakkında çizim paylaşıyorsunuz. Nasıl doğuyor bu eserler?

İlham gelince hemen cep telefonumu veya tableti elime alıp çizim yapıyorum. Mesela gece resimlerini insanlar yatarken motive olsun diye, “iyi uykular” mahiyetinde paylaşıyorum. Sevdiğin işi yap, ömür boyu çalışma… Çizmenin, üretmenin dışında başka bir şeyden zevk almıyorum. Aklıma gelen bir durumu ortaya koymak ve insanlara sunmak beni mutlu ediyor.

> Belki her resmin arkasında bir fikir var ama sizin çalışmalarınız insanları daha çok düşünmeye sevk ediyor…

Güzel sanatlar eğitimi almayıp, çizemeseydim herhâlde şair veya felsefeci olurdum. Bir durumu analiz edip insanlara anlatmayı seviyorum. Çağın ve ülkemizin problemleri üzerinde duran ve dile getiren bir sanatçıyım.



Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun “Karma” adlı sergisi 18 Eylül’e kadar Taksim’deki Brieflyart’ta görülebilecek. Sergide Ekşioğlu’nun 30’dan fazla eseri yer alıyor.

SIRA DIŞI ŞEYLER ZOR KABUL EDİLİYOR

> Grafik sanatçılarının eserleri artık sanat galerilerinde daha çok yer alıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Evet, illüstrasyonlar artık galerilerde yer alabiliyor. Çünkü resim sanatından çok destek alıyorlar. Fakat yine de sanatta da avangart şeyler zor kabul ediliyor. Mesela benim eserlerim, grafik kökenli olduğu için koleksiyonculara yüksek ücretlerle satılmıyor. İnanıyorum; ileriki zamanlarda bunlara çok daha fazla değer verecekler.

> Son serginiz “Karma”ya gelirsek; sanki burada bütün sanat hayatınızdan izler var gibi… Neler söylersiniz?

“Karma” için mini bir retrospektif sergi diyebiliriz. Farklı dönemlerden çalışmalarım burada sergileniyor. Fakat gerçek bir retrospektif sergi açarsam orada çok farklı eserler olacak. Beş bine yakın işim var ama tek başıma çalışan biri olarak böyle bir serginin üstesinden gelir miyim bilmiyorum.

Dünyada eşi yok, paha biçilemiyor! 3 bin 300 yıllık miğfer Çorum'da sergileniyor Çorum'daki arkeolojik kazılarda bulunan ve Hitit İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan tek örnek olduğu için büyük önem arz eden bronz savaşçı miğferine paha biçilemiyor. Dünyada eşi bulunmayan savaşçı miğrefi, 8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi'nde sergileniyor.