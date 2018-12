Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlanmaya başladığı andan itibaren izleyiciyi ekran başına kilitledi. Survivor'ın ardından ekranlarda fırtınalar estiren yarışmada büyük final için geri sayım başladı.Programın sıkı takipçileri kimin şampiyon olacağını merak içinde bekliyor. Masterchef'de olan her olayın yankıları günlerce sürdü. Son zamanda Yemekteyiz'den kovulan Murat Masterchef'den de kovuldu. Yaptıkları ile izleyiciyi hayrete düşürdü. Masterchef tüm yarışmacıları büyük bir merakla takip edildi. Hepsinin ayrı ayrı yaşı, boyu,posu, medeni durumu, mesleği aklınıza gelebilecek her şey aratıldı. Büyük güne çok az bir zaman kala bu kadar emek verilen yarışmada şampiyon olanın ödülü de büyük bir merak konusu.MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? MasterChef şampiyonu kaç para alacak? MasterChef 2018 şampiyonun ödülü ne? gibi tüm merak edilenler haberimizde. MasterChef jürisi tarafından bugün izleyenlere hem şampiyonunun alacağı kupa hemde alacağı ödül miktarı takdim edildi. Kupayı gösterirken bu manevi tarafı büyük ödül alınacak parayı gösterirkende bu da maddi boyutu olduğunu dile getirdi. MasterChef yarışmacıları kupayı gördükleri anda daha çok hırslandılar. Her biri kupanın onun olacağını iddia etti.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.

ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Yarışmayı kaybeden mavi takım yarışmacılarından Uğur, Burcu ve Meltem, eleme adayı olmamak adına dokunulmazlık oyunu için savaştılar. Islama köfte yapacak olan yarışmacılar, mangal başında eğlenceli dakikalar yaşadı. Oynanan oyunun ardından eleme adayı şeflerin kararının ardından belli olacak.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme potasına kalan üçlü Mehmet, Eslem ve Burcu oldu. Mürdüm eriği soslu kuzu sırt ile buğday rizotto yemeği ile jüri karşısına çıkan üç isimden biri elendi. Eleme potasından ilk çıkan isim Burcu oldu, son ikiye ise Mehmet ve Eslem oldu. Tabağı en az beğenilen Mehmet, MasterChef'ten elendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KALAN İSİMLER

Meltem

Kerem

Burcu

Uğur

Hakan

Eslem