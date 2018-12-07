Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elinde bağlamasıyla Anadolu’nun sözünü gönüllere düşüren Esat Kabaklı (64), 50. sanat yılını, bugün raflardaki yerini alacak olan yeni bir albümle kutluyor. Yapımı Nüvaz Müzik tarafından gerçekleştirilen “Bil Oğlum / Bu Vatan Bölünmez Bu Bayrak İnmez” isimli albümde, tamamını Esat Kabaklı’nın bestelediği 10 eser yer alıyor. Albümde, sözleri Serhat Kabaklı’ya ait olan ve daha çok “15 Temmuz” darbe girişimi sonrası gerçekleştirilen demokrasi nöbetlerinden bilinen “Bil Oğlum” eseri de bulunuyor. 1967’de ortaokul 2. sınıfa giderken ilk defa eline saz aldığını ve sahneye ilk defa 1968’de çıktığı bilgisini veren Kabaklı, “Derdimiz, sanattan ziyade istediğim mesajları bu millete verebilme, o ruhu kazandırabilme, millî duruş, faziletli duruşu bu milletin gençlerine aşılamaktır. Onların Alperen ruhuyla yetişmesine vesile olmaktır. Bu millet ortak neyi istiyor? Bayrak, vatan, millet, toprak, kahramanlıklar, şehitler, ezanlar, biz bunların derdindeyiz, başka derdimiz yok. ‘Bilmeyenler bilsin, tek davamız var, bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez’ diyoruz türküde. İnşallah inmez, ilelebet başımızın üstünde dalgalanacak” şeklinde konuştu.