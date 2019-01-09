Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, sanatçı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Sıla'nın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde yaşanan darp olayını doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Dosya 'uzlaştırma' bürosuna gönderilmiş fakat taraflar uzlaşmayı reddetmişti. Savcı tarafından oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan yargılamaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olmak için dilekçe verdi. Bakanlık avukatı tarafından dosyaya sunulan müdahil dilekçesinde, "Sıla gibi mağdur her kadın ve çocuğa yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davlarına Devlet adına mağdur olanların yanında bulunmak Bakanlığımızın görev yetki ve sorumluluğumuzdur. Bu davada Sıla'nın yanında olmak için davaya müdahil olmak istiyoruz" denildi.