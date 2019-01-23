Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Miami’ye giden Türk dizileri arasında, izleyici rekorları kıran “Diriliş Ertuğrul”, “Payitaht: Abdülhamid”, “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Çukur” gibi yapımlar yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde bu yıl ilk defa sektörün önde gelen temsilcilerinin oluşturacağı Ticaret Heyeti, dünya profesyonelleriyle bir araya gelecek. İhracatta dünya ikinciliğine yükselen Türk dizileri, fuarda kurulacak 54 metrekarelik ülke standında uluslararası sektörün beğenisine sunulacak. Türk yapımı diziler, özellikle Latin Amerika ülkelerinde en çok izlenen programlar arasında yer alıyor. Fuarda, içerik sektörü açısından hedef pazarlar ABD, Kanada, Brezilya, Arjantin, Meksika, Şili, Peru ve Kolombiya gibi ülkelerin katılımcılarıyla da doğrudan temas sağlanacak.