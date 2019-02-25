Sinemada ve TV ekranlarında izleyicinin şöhretli tercihinin değiştiğini savunurken, iyi oyuncuyu izleme refleksinin geliştiğini söyledi. Özel hayatlardaki yaşanan olumsuz sıkandalların oyuncuların inanılırlığınıda kaybettirdiğini sözlerine ekleyen Gökhan Yavuz “Oynadığınız karaktere yeterliliğiniz hissettikleriniz ve yaşadıklarınızlada doğru orantılı, oyunculukta duygu en önemli şey duyguyu geçiremiyorsan dünya tanısa hava civasın” dedi. Aynı zamanda yaşamında başarılı bir spor hayatı olan Gökhan Yavuz, dövüş sanatındaki ustalığıyla, bir çok oyuncuya dövüş ve aksiyon sahnelerinde koçluk , yapım şirketlerine danışmanlık yapmıştır .
Oyuncu Gökhan Yavuz: Şöhretli değil usta oyuncu seyredilir
25.02.2019 - 20:26 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ATV ekranlarında Hercai isimli dizi filmle seyirciyle uzun bir ardan sonra buluşmaya hazırlanan Gökhan Yavuz, iddialı açıklamalarda bulundu.
Etiketler : Gökhan Yavuz,
607055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/607055.aspx
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