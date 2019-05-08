Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural'a açtığı davayı geri çekmesi için dün gece 2016 yılında boşandığı eski eşi manken Seçkin Piriler'in evine gittiği iddia edildi. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Piriler, davadan vazgeçmeyeceğini söylediği için ünlü soolistin kendisini 2 çocuğunun önünde darp ettiğini öne sürdü. Seçkin Piriler kavga sonrası avukatı Ayşegül Mermer ile birlikte soluğu Etiler Polis Karakolu’nda aldı. Şiddet gördüğünü söyleyen Piriler, Tangöze'nin “Darp, hakaret, tehdit, şantaj” suçlarından cezalandırılması için şikayette bulundu. Çıkışta gazetecilere görüntü vermek istemeyen ve aracına binen Piriler, soruları yanıtsız bıraktı.

Karakol çıkışında hastaneye giden Piriler’in suratında morluk olduğu görüldü.